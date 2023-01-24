Уряд призначив нового заступника міністра економіки: що про нього відомо

Уряд на засіданні у вівторок, 24 січня, призначив заступником міністра економіки Олексія Соболева. Він буде займатись питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, до цього був директором ДП "Прозорро.Продажі".

Про це заявив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

У держсекторі Соболев працює з 2015 року.

"Про детальні плани напишу за кілька тижнів", - пообіцяв він.

Соболев додав, що буде відповідати за приватизацію, управління публічними активами, "Прозорро.Продажі", підтримку малого та середнього бізнесу корпоративне управління та різні проекти.

"КМУ призначив мене заступником міністерки економіки Юлії Свириденко", - написав він у Facebook .

Сам Соболев також підтвердив своє призначення.

"Призначено Соболева Олексія Дмитровича заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав він.

Як повідомлялося, на цьому ж засіданні сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення глав ОВА. Йдеться про керівників п'яти областей - Дніпропетровської, Київської, Сумської, Херсонської та Запорізької.

Також уряд призначив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Серед них - двоє від держави, четверо - незалежні.

І звільнив чотирьох заступників міністрів України. Йдеться про заступників міністрів оборони, розвитку громад і територій, соцполітики.

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