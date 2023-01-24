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Уряд призначив нового заступника міністра економіки: що про нього відомо

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 13:40
Уряд призначив нового заступника міністра економіки: що про нього відомо Фото: новопризначений заступник міністра економіки України Олексій Соболєв (facebook com oleksii sobolev)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд на засіданні у вівторок, 24 січня, призначив заступником міністра економіки Олексія Соболева. Він буде займатись питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, до цього був директором ДП "Прозорро.Продажі".

Про це заявив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Призначено Соболева Олексія Дмитровича заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав він.

Сам Соболев також підтвердив своє призначення.

"КМУ призначив мене заступником міністерки економіки Юлії Свириденко", - написав він у Facebook.

Соболев додав, що буде відповідати за приватизацію, управління публічними активами, "Прозорро.Продажі", підтримку малого та середнього бізнесу корпоративне управління та різні проекти.

"Про детальні плани напишу за кілька тижнів", - пообіцяв він.

У держсекторі Соболев працює з 2015 року.

Як повідомлялося, на цьому ж засіданні сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення глав ОВА. Йдеться про керівників п'яти областей - Дніпропетровської, Київської, Сумської, Херсонської та Запорізької.

Також уряд призначив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Серед них - двоє від держави, четверо - незалежні.

І звільнив чотирьох заступників міністрів України. Йдеться про заступників міністрів оборони, розвитку громад і територій, соцполітики.

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Кабінет Міністрів України
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