Уряд призначив членів наглядової ради "Нафтогазу"

Від держави призначений заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма та радниця прем'єр-міністра України з питань енергетики Наталя Бойко.
Незалежними членами стали.
1. Анфіннсен Тор Мартін (Норвегія), 62 роки, 31 рік досвіду в норвезькій державній видобувній компанії Equinor (Statoil) від менеджера з продажів до старшого віце-президента. Є старшим радником в консалтинговій компанії Boston Consulting Group, є членом наглядових рад 5 компаній, в тому числі міжнародного енерготрейдера Danske, Eurogas, газової електростанції Dublin Bay Power.
2. Маріно Ентоні (США, Канада), 62 роки, 38 років досвіду у видобутку нафти та газу від інженера до президента та генерального директора. З 2012 року виконавчий директор, а з 2016 року президент та гендиректор Vermilion Energy (міжнародна компанія з розвідки та видобутку з капіталізацією 4 млрд долларів). Раніше працював у наглядових радах 6 компаній.
3. Хуквей Річард (Великобританія), 61 рік, 37 років досвіду у трейдингу вуглеводнів та фінансах, з них 33 роки у компанії BP, в тому числі на посадах фінансового директора низки бізнес дивізіонів, та операційного директора групи з ІТ рішень та управління ланцюгом постачання. Випускник Манчестерського університету та Стенфорду. Працював директором у раді директорів французької компанії атомної генерації EDF, є членом наглядових рад провідної світової компанії зі зберігання нафтопродуктів Royal Vopak N.V., роздрібної енергетичної компанії Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії (UKAEA).
4. Людо ван дер Хейден (Бельгія), 72 роки, PhD Єльського університету (1979р.), професор бізнес-школи INSEAD (Франція), науковець та викладач з досвідом викладання стратегії та корпоративного управління 42 роки, з них 9 років у Єльському університеті та 33 роки у INSEAD, є членом наглядових рад 5 компаній та бізнес-асоціацій. Має понад 20 років безперервної роботи з нафтогазовими компаніями
Раніше РБК-Україна повідомляло, що до списку претендентів на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшло 20 осіб.
До складу наглядової ради НАК окрім незалежних членів мають увійти три представника держави. Відповідно меморандуму з МВФ із моніторингової програми, склад наглядової ради "Нафтогазу" має бути призначений до кінця січня.