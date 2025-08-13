Уряд працює над підвищенням зарплат та пенсій у прифронтових регіонах, - Свириденко

"Готуємо другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Він значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах", - повідомила Свириденко.

За її словами уряд планує спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням.

"Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення. Ми продовжимо розширювати підтримку прифронтових громад, враховуючи реальні потреби людей", - додала прем'єр.