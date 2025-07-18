Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні

У серпні українці отримають виплату в розмірі понад 3000 грн. Це соціальна допомога до Дня незалежності окремим категоріям населення. Для отримувачів субсидій та пенсіонерів змін не планується, але перегляд виплат можливий в індивідуальному порядку.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про правила виплат пенсій, субсидій та соціальної допомоги в серпні 2025.

Головне:

Хто отримає виплату до Дня незалежності?

Кому підвищать пенсію?

Чи можна оформити субсидію в серпні?

Що потрібно знати переселенцям?

Кому виплатять понад 3000 грн у серпні

Традиційно до Дня незалежності України уряд здійснює виплати певним категоріям населення. Їх розмір затверджено відповідною постановою.

Особи з інвалідністю внаслідок війни (I група) – 3100 грн ;

; Особи з інвалідністю внаслідок війни (II група) – 2900 грн ;

; Особи з інвалідністю внаслідок війни (III група) – 2700 грн ;

; Особам з особливими заслугами перед Батьківщиною – 3100 грн ;

; Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності – 1000 грн ;

; Колишні неповнолітні та малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання – 1000 грн ;

; Члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України – 650 грн ;

; Учасники війни та колишні в’язні таборів, особи, вивезені на примусові роботи, діти партизан і підпільників – 450 грн.

Фото: особи з інвалідністю внаслідок війни отримають виплату до Дня незалежності (GettyImages)

Особи, які є отримувачами пенсії за віком чи по інвалідності, отримають виплату автоматично на пенсійний рахунок.

Військові зі статусом УБД, які продовжують служити, отримають гроші за місцем служби. Військові частини мають зробити заявку на таких військовослужбовців.

Особи, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не служать, мають особисто або онлайн подати заяву до Пенсійного фонду до 1 серпня (крайній термін – до 1 жовтня 2025).

Чи буде підвищення пенсії

Пенсіонерам не варто чекати на підвищення виплат найближчим часом, адже всі етапи індексації та перерахунків, заплановані урядом на 2025 рік, вже відбулися.

Водночас сума пенсії у серпні зросте для тих осіб, хто досягне певного віку. ПФУ передбачені наступні надбавки:

особам від 70 років – 300 грн щомісячно до суми основної пенсії;

щомісячно до суми основної пенсії; особам від 75 років – 456 грн;

особам від 80 років – 570 грн.

Ця доплата нараховується з дати, коли у людини день народження, тобто не за повний місяць, а пропорційно кількості днів до його завершення.

Право на надбавку мають пенсіонери, якщо їхня загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Фото: пенсіонерам виплачують вікові надбавки з 70 років (freepik.com)

Зауважимо, щорічна індексація пенсій в Україні відбувається 1 березня. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки. Індексація є головним механізмом підвищення пенсій.

Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат майже на 10%.

Правила субсидій

Житлові субсидії у серпні 2025 року зберігають свої розміри, що були визначені на неопалювальний сезон.

Наступний перерахунок субсидій традиційно планується 1 жовтня (початок опалювального періоду), тож наступного місяця виплати не зміняться.

Більшості чинних одержувачів субсидії перепризначать автоматично.

Ті, хто звертається вперше або змінили склад сім’ї, мають заново подати заяви та декларацію про доходи. В такому разі субсидію можуть нарахувати з місяця звернення.

Це можна зробити онлайн на порталі "Дія", на сайті чи в мобільному застосунку ПФУ, а також особисто в ЦНАПах чи структурних підрозділах Пенсійного фонду. Також документи приймають місцеві органи влади.

Варто додати, що в липні уряд спростив правила отримання субсидій для однієї категорії населення – для прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу. Деякі чинники тепер не будуть перешкодою для її призначення (стара заборгованість за комуналку, наявність заощаджень, що належать дитині тощо).

Що потрібно знати ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто їх прихистив, в Україні діють певні пільги та допомога

Компенсація за прихисток ВПО

Нещодавно Кабмін затвердив порядок компенсації витрат на комунальні послуги та енергоносії для юросіб і ФОПів, які безкоштовно розміщують ВПО.

Компенсація за прихисток надається, якщо переселенці виїхали з окупованих або прифронтових територій, чи втратили житло.

Передбачається відшкодування витрат на ЖКГ у межах норм. Компенсація не буде надаватися, якщо ВПО вже отримує іншу допомогу, до прикладу, субсидію, або не проживає за адресою понад 30 днів. Подання заяв стартує з 31 липня 2025 через портал ПФУ.

Нагадаємо, що компенсація за програмою "Прихисток" також надається фізичним особам – власникам будинків чи квартир, які безоплатно надали прихисток ВПО. Розмір компенсації становить 450 грн за одну розміщену особу.

Субсидія на оренду житла

З квітня 2025 в Україні діє спеціальна субсидія на оренду житла для ВПО. Програма спрямована на часткову компенсацію витрат на найм житла.

Така субсидія розраховується індивідуально на основі доходу родини ВПО; кількості членів домогосподарства; офіційної вартості оренди у конкретному регіоні.

Фото: ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла (GettyImages)

Субсидія покриває оренду житла в межах соціальних норм та призначається на пів року. Якщо ситуація не змінилася, вона продовжується автоматично ще на 6 місяців без повторної подачі документів.

Право на отримання мають ВПО, які:

перемістилися із зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій та не мають у власності житла, що перевищує соціальні норми;

мають житло, непридатне до проживання;

не отримують іншу допомогу на проживання;

витрачають на оренду понад 20% доходів сім’ї.

Щоб оформити цей вид субсидії необхідно подати заяву до місцевого органу соціального захисту, через "Дію" або ПФУ. Також потрібно надати договір оренди житла, декларацію про доходи та довідку ВПО.

Грошова допомога ВПО

Внутрішні переселенці в Україні можуть розраховувати на грошові виплати від держави. Головним орієнтиром для призначення таких виплат є дохід ВПО – для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід сім'ї.

Водночас допомогу автоматично нараховують найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Інші родини ВПО також мають право на соціальну виплату, якщо дохід родини становить менш як 9444 грн на людину. Але їм необхідно подати заяву на призначення таких виплат у "Дії", ЦНАПах, органах соціального захисту населення.

Щомісячний розмір допомоги становить 2000 грн для дорослих, 3000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Урядового порталу, порталів "Дія", ПФУ та Міністерства соціальної політики.