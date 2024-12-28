Уряд погодив звільнення двох голів ОВА

Як повідомлялося, у листопаді Кабінет міністрів погодив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА. Посади отримали Іван Рудницький та Мирослав Білецький.

А в червні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.

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