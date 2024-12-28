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Правительство согласовало увольнение двух глав ОВА

Фото: Кабмин согласовал увольнение глав Киевской и Полтавской ОГА 28 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин согласовал увольнение двух глав областных военных администраций 28 декабря. А именно - Киевской и Полтавской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства.

"На своем заседании 28 декабря Кабинет министров Украины поддержал проекты указов президента об увольнении двух глав ОВА", - говорится в сообщении.

А именно:

  • Кравченко Руслана Андреевича с должности главы Киевской областной государственной администрации;
  • Пронина Филиппа Евгеньевича с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

Отметим, что Руслан Кравченко был назначен на должность главы Киевской ОВА в апреле 2023 года. Он родился в 1990 году в г. Северодонецк Луганской области. До этого Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности работал до 2023 года.

Что касается Филиппа Пронина, то указ о его назначении был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 10 октября 2023 года. Он родился в 1982 году в Киеве. До этого Пронин был заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщалось, в ноябре Кабинет министров согласовал новых глав Волынской и Закарпатской ОВА. Должности получили Иван Рудницкий и Мирослав Белецкий.

А в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОВА.

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