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Зеленський звільнив голову Вінницької ОВА Борзова

Україна, Вівторок 25 червня 2024 21:48
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Зеленський звільнив голову Вінницької ОВА Борзова Фото: Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА (facebook.com/borzovs)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

"Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.

Зазначимо, Борзов очолював Вінницьку ОВА з 2020 року.

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Володимир Зеленський Вінницька область
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