Зеленський звільнив голову Вінницької ОВА Борзова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

"Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.