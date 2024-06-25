Зеленський звільнив голову Вінницької ОВА Борзова
Фото: Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА (facebook.com/borzovs)
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.
"Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.
Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.
Зазначимо, Борзов очолював Вінницьку ОВА з 2020 року.
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