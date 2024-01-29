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Уряд подав законопроекти про Бюро економічної безпеки на виконання програми з МВФ

Фото: Закон про Бюро економічної безпеки поданий до Ради  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроект "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи бюро. Цей закон є у Меморандумі з Міжнароднім валютним фондом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

 

 

 

 

 

Проект №10439 розроблений з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України.

Проектом пропонується:

  • передбачити вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора БЕБ, їх права та обов’язки, порядок прийняття ними рішень;
  • уточнити підстави звільнення директора БЕБ
  • встановити обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням особи на посаду в БЕБ.

Крім того, уряд подав законопроект №10440 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки.

Проектом пропонується:

  • надання підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам письмових доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, детективом БЕБ або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні;
  • удосконалити порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, передбачивши, що виконання вказаної ухвали здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена;
  • надати виключне права органам БЕБ та Національному антикорупційному бюро України в межах їх компетенції порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
  • виключити Національну поліцію України та Службу безпеки України з переліку органів державного фінансового контролю.

Меморандум з МВФ

Нагадаємо, закон про БЕБ є частиною зобов’язань української влади у рамках програми з МВФ структурний маяк - кінець червня 2024 року.

Згідно з Меморандумом, влада обіцяє:

 розробити відкритий, прозорий та конкурентний процес відбору керівництва та персоналу для БЕБ;

посилити вимоги до відбіркової комісії;

запровадити контрактну систему для працівників;розробити механізм атестації персоналу.

Нагадаємо, Верховна рада України 8 грудня ухвалила закон про посилення інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Така реорганізація САП була однією обіцянок Європейській комісії, а також Міжнародному валютному фонду.

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