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Кабмин подал законопроекты о Бюро экономической безопасности для выполнения программы с МВФ

Фото: Закон о Бюро экономической безопасности подан в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" по усовершенствованию работы бюро. Этот закон находится в Меморандуме с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Проект № 10439 разработан с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Проект предлагает:

  • предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии по избранию директора БЭБ, их права и обязанности, порядок принятия ими решений;
  • уточнить основания увольнения директора БЭБ
  • установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в БЭБ.

Кроме того, правительство подал законопроект № 10440 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности.

Проект предлагает:

  • предоставление подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям письменных поручений на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, детективом БЭБ или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство в уголовном производстве;
  • усовершенствовать порядок исполнения определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, предусмотрев, что исполнение указанного определения осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена;
  • предоставить исключительное права органам БЭБ и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции ставить вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;
  • исключить Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины из списка органов государственного финансового контроля.

Меморандум с МВФ

Напомним, закон о БЭБ является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ структурный маяк – конец июня 2024 года.

Согласно Меморандуму, власти обещают:

разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала для БЭБ;

ужесточить требования к отборочной комиссии;

ввести контрактную систему для работников; разработать механизм аттестации персонала.

Напомним, Верховная рада Украины 8 декабря приняла закон об усилении институционной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Такая реорганизация САП была одним из обещаний Европейской комиссии, а также Международному валютному фонду.

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