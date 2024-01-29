Кабмин подал законопроекты о Бюро экономической безопасности для выполнения программы с МВФ

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" по усовершенствованию работы бюро. Этот закон находится в Меморандуме с Международным валютным фондом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Проект № 10439 разработан с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины.
Проект предлагает:
предусмотреть требования к членам конкурсной комиссии по избранию директора БЭБ, их права и обязанности, порядок принятия ими решений;
уточнить основания увольнения директора БЭБ
установить обязательность прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа перед назначением лица на должность в БЭБ.
Кроме того, правительство подал законопроект № 10440 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности.
Проект предлагает:
предоставление подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям письменных поручений на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, детективом БЭБ или прокурором, осуществляющим процессуальное руководство в уголовном производстве;
усовершенствовать порядок исполнения определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, предусмотрев, что исполнение указанного определения осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена;
предоставить исключительное права органам БЭБ и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции ставить вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;
исключить Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины из списка органов государственного финансового контроля.
Меморандум с МВФ
Напомним, закон о БЭБ является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ структурный маяк – конец июня 2024 года.
Согласно Меморандуму, власти обещают:
разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала для БЭБ;
ужесточить требования к отборочной комиссии;
ввести контрактную систему для работников; разработать механизм аттестации персонала.