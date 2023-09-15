Уряд планує значно підвищити акцизи на сигарети та зберегти на пальне

Кабінет міністрів планує у 2024 році суттєво збільшити ставки акцизу на сигарети. Акциз на алкоголь, пиво та пальне залишиться без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка , який оприлюднив проект бюджету.

Проектом бюджету пропонується збільшити специфічну ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2024 році на 20% - з 1 567,64 грндо 1 881,17 грн за 1000 штук.

Крім того, мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку зросте також на 20% - з 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 шт.

Водночас уряд планує зберегти ставку акцизу на лікеро-горілчані вироби на рівні 133,31 грн за 1 л 100% спирту, на пиво - на рівні 59,82 грн 59,82 за 1 л 100% спирту.

Крім того, уряд збереже акциз на бензин на рівні 213,5 євро 1000 літрів, на дизельне паливо 139,5 євро, на скраплений газ - 52 євро.