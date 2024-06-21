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Уряд планує внести зміни до постанови про бронювання від мобілізації

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України планує змінили постанову про бронювання військовозобов'язаних від мобілізації.

Про це заявила перша віце-прем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Під час години запитань до уряду у Верховній раді Свириденко сказала, що зміни до постанови були внесені і може бути введено бронювання до 100% енергетиків та робітників військово-промислового комплексу.

Як повідомив депутат, Свириденко нічого не відповіла на запитання про аграріїв.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації військовозобов'язаних у державних органах, на критично важливих підприємствах для ЗСУ, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Кількість заброньованих у державних органах не може перевищувати 50% кількості військовозобов'язаних. Ліміти на кількість заброньованих не застосовуються щодо підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядників.

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