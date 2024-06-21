Уряд планує внести зміни до постанови про бронювання від мобілізації

Під час години запитань до уряду у Верховній раді Свириденко сказала, що зміни до постанови були внесені і може бути введено бронювання до 100% енергетиків та робітників військово-промислового комплексу.

Як повідомив депутат, Свириденко нічого не відповіла на запитання про аграріїв.