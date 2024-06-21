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Кабмин планирует внести изменения в постановление о бронировании от мобилизации

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины планирует изменить постановление о бронировании военнообязанных от мобилизации.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр - минстр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Во время часа вопросов правительству в Верховной раде Свириденко сказала, что изменения в постановление были внесены и может быть введено бронирование до 100% энергетиков и работников военно-промышленного комплекса.

Как сообщил депутат, Свириденко ничего не ответила на вопрос об аграриях.

Напомним, в начале июня Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных в государственных органах, критически важных предприятиях для ВСУ, функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Количество забронированных в государственных органах не может превышать 50% военнообязанных. Лимиты на количество забронированных не применяются по отношению к предприятиям топливно-энергетического комплекса и их подрядчикам.

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Мобилизация в УкраинеВерховная рада