Кабмин планирует внести изменения в постановление о бронировании от мобилизации

Во время часа вопросов правительству в Верховной раде Свириденко сказала, что изменения в постановление были внесены и может быть введено бронирование до 100% энергетиков и работников военно-промышленного комплекса.

Как сообщил депутат, Свириденко ничего не ответила на вопрос об аграриях.