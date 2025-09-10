Уряд планує виділити ще 2 млрд гривень на допомогу ВПО: кого це стосується

Мета документа, який підготувало Міністерство соціальної політики, забезпечити довготривалий медсестринський догляд та надання притулку до моменту розв'язання питання постійного проживання таких осіб.

Актуальність проблеми

За даними на квітень 2025 року в місцях тимчасового проживання переселенців перебуває майже 60 тисяч осіб. Серед них понад 5 тисяч - люди похилого віку та особи з інвалідністю.

При цьому понад 12 тисяч маломобільних громадян досі потребують евакуації до безпечних регіонів.

Що пропонує міністерство

Документ передбачає запровадження експериментальних проєктів: оплату закладам охорони здоров’я за надання послуг довготривалого медсестринського догляду та контрактування соціальних надавачів послуг притулку для переселенців.

Також планується внести зміни до чинних постанов уряду, щоб подовжити дію програм догляду та тимчасового розміщення переселенців до кінця 2026 року.

Фінансування

Реалізація проєкту розпочнеться у вересні 2025 року та триватиме до грудня 2026 року. У 2025 році на нього планують виділити 519 млн гривень, а у 2026 році - вже 1,64 млрд гривень.

Уряд також планує спростити умови участі для надавачів соціальних послуг та вдосконалити механізми фінансування.