Кабмин планирует выделить еще 2 млрд гривен на помощь ВПО: кого это касается

В Украине тысячи маломобильных переселенцев нуждаются в эвакуации и помощи. Правительство планирует запустить программу ухода и приютов, финансирование которой составит более 2 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения.
Цель документа, который подготовило Министерство социальной политики, обеспечить долговременный медсестринский уход и предоставление убежища до момента решения вопроса постоянного проживания таких лиц.
По данным на апрель 2025 года в местах временного проживания переселенцев находится почти 60 тысяч человек. Среди них более 5 тысяч - пожилые люди и лица с инвалидностью.
При этом более 12 тысяч маломобильных граждан до сих пор нуждаются в эвакуации в безопасные регионы.
Документ предусматривает введение экспериментальных проектов: оплату учреждениям здравоохранения за предоставление услуг долговременного медсестринского ухода и контрактирование социальных поставщиков услуг убежища для переселенцев.
Также планируется внести изменения в действующие постановления правительства, чтобы продлить действие программ ухода и временного размещения переселенцев до конца 2026 года.
Реализация проекта начнется в сентябре 2025 года и продлится до декабря 2026 года. В 2025 году на него планируют выделить 519 млн гривен, а в 2026 году - уже 1,64 млрд гривен.
Правительство также планирует упростить условия участия для поставщиков социальных услуг и усовершенствовать механизмы финансирования.
Напомним, Министерство социальной политики семьи и единства Украины подготовило изменения по социальной поддержке внутренне перемещенных лиц. В сезоне 2025 года планируется выделить средства из бюджета для ВПЛ, которые являются получателями льгот или субсидий на топливо и проживают во всех областях Украины. Количество таких семей составляет 32,3 тысячи.
Также Кабинет министров Украины продлил выплаты компенсации на проживание для ВПЛ еще на полгода - до февраля 2026 года.