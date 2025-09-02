Уряд підвищив зарплати працівникам судів: хто отримає більше

Читайте також про те, що з 1 вересня 2025 року всі українські педагоги почнуть отримувати додаткові виплати від держави. Наприкінці минулого року уряд передбачив на це 12 млрд гривень у держбюджеті.

Раніше ми писали про те, що уряд готується підвищити зарплати працівникам дитсадків. Хоч статистика показує середній дохід у 12 тисяч гривень, насправді більшість вихователів працюють за мінімалку.