RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Правительство повысило зарплаты работникам судов: кто получит больше

Работники судов начнут зарабатывать больше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство временно установило дополнительные коэффициенты повышения должностных окладов для государственных служащих и работников патронатных служб в судах и судебных органах. Они будут действовать до завершения военного положения, но не позднее чем до 31 декабря 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кому повысят оклады

  • аппарат местных общих судов - коэффициент 1,19;
  • аппарат апелляционных, административных, хозяйственных судов, теруправления ГСА и подразделения Службы судебной охраны - 1,3;
  • Государственная судебная администрация и центральный орган управления Службы судебной охраны - 1,2.

Финансирование будет осуществляться за счет средств спецфонда госбюджета, в частности судебного сбора и поступлений от залога.

Патронатные службы

Для работников патронатных служб в системе правосудия установлены отдельные коэффициенты:

  • Верховный Суд, высшие спецсуды, Высший совет правосудия и ВККС - 1,45;
  • апелляционные, админ- и хозсуды - 1,3;
  • местные общие суды - 1,25.

Премирование таких работников во время военного положения ограничивается 30% должностного оклада с учетом повышения.

Другие изменения

Кабмин также обновил порядок установления платы за питание в государственных и коммунальных детсадах. Для многодетных семей рекомендуется снижать плату минимум на 50% от установленной суммы. Льгота будет предоставляться на основании удостоверения родителей или ребенка из многодетной семьи.

Читайте также о том, что с 1 сентября 2025 года все украинские педагоги начнут получать дополнительные выплаты от государства. В конце прошлого года правительство предусмотрело на это 12 млрд гривен в госбюджете.

Ранее мы писали о том, что правительство готовится повысить зарплаты работникам детсадов. Хотя статистика показывает средний доход в 12 тысяч гривен, на самом деле большинство воспитателей работают за минималку.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудЗарплата в Украине