Уряд підвищив доплати сім'ям Героїв Небесної Сотні: що зміниться з 1 грудня

Виплати родинам Небесної сотні підвищили

"Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою… Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин", - зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Скільки тепер становитиме доплата

З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника становитиме 12 971 грн.

Якщо в родині кілька непрацездатних членів, сума розподілятиметься між ними порівну.

Для порівняння: зараз виплати становлять 5 000 грн, 6 500 грн або 8 000 грн залежно від кількості утриманців. Їх розміри не переглядалися з 2014 року.

Хто отримає право на доплату

Доплату нараховуватимуть не лише до пенсії у разі втрати годувальника. Право також отримають ті, хто отримує:

пенсію за віком;

пенсію по інвалідності

за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Скільки родин отримує виплати зараз

За даними уряду, сьогодні пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.