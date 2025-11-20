RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Правительство повысило доплаты семьям Героев Небесной Сотни: что изменится с 1 декабря

Выплаты семьям Героев Небесной Сотни повысили (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Правительство впервые за 10 лет увеличило ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни. Соответствующее постановление подготовило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Выплаты семьям Небесной сотни повысили

"Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за которые наши воины сегодня стоят на поле боя... Именно поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку для их семей", - отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Сколько теперь будет составлять доплата

С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 грн.

Если в семье несколько нетрудоспособных членов, сумма будет распределяться между ними поровну.

Для сравнения: сейчас выплаты составляют 5 000 грн, 6 500 грн или 8 000 грн в зависимости от количества иждивенцев. Их размеры не пересматривались с 2014 года.

Кто получит право на доплату

Доплату будут начислять не только к пенсии по случаю потери кормильца. Право также получат те, кто получает:

  • пенсию по возрасту;
  • пенсию по инвалидности
  • по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сколько семей получает выплаты сейчас

По данным правительства, сегодня пенсии в связи с потерей кормильца получают 92 члена семей 76 Героев Небесной Сотни.

Ранее мы писали о том, что дети погибших военнослужащих, имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Размер выплаты зависит от обстоятельств смерти. На помощь могут претендовать несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет, если они получают высшее образование.

Читайте также о том, что в столице утвердили порядок частичной компенсации стоимости отдыха и обучения для киевлян - защитников и защитниц Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикиНебесная сотняВыплаты