Уряд підтримав постанову про першочергові кроки після деокупації Донбасу

Кабінет міністрів схвалив постанову "Про підготовку до дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької й Луганської областей та їх реінтеграції".

Відповідно до документа, при Донецькій й Луганській ОВА утворюються координаційні органи з метою підготовки до дій після деокупації тимчасово окупованих територій.

Зокрема йдеться про розробку плану дій, формування кадрового резерву й матеріально-технічних запасів.

Основними напрямами підготовки є:

безпека;

відновлення органів державної влади;

гуманітарне реагування;

відновлення інфраструктури;

медичне реагування і психологічна підтримка;

соціальний захист;

економіка;

інформаційна політика;

освіта.

"Відповідні плани будуть затверджуватися за погодженням із Координаційним штабом з питань деокупованих територій", - пише пресслужба.