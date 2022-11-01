Уряд очікує повернення у 2023 році лише частини біженців з-за кордону
Кабінет міністрів очікує повернення лише частини українців, які перебувають за кордоном. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання йдеться про повернення 1,8 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту держбюджету (№8000).
"Враховано припущення щодо чистого сальдо повернення у 2023 році 1,8 млн громадян із-за кордону після негативного сальдо міграції у 9,43 млн громадян у 2022 році", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) суттєво погіршив прогноз щодо кількості українських біженців за кордоном. НБУ прогнозує, що на кінець 2022 року за кордоном перебуватимуть 8 млн біженців з України. наприкінці 2024 року за кордоном, за припущеннями НБУ, усе ще залишатиметься близько 5 млн осіб.