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Уряд очікує повернення у 2023 році лише частини біженців з-за кордону

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 10:39
Уряд очікує повернення у 2023 році лише частини біженців з-за кордону Фото: з-за кордону повернуться 1,8 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів очікує повернення лише частини українців, які перебувають за кордоном. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання йдеться про повернення 1,8 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту держбюджету (№8000).

"Враховано припущення щодо чистого сальдо повернення у 2023 році 1,8 млн громадян із-за кордону після негативного сальдо міграції у 9,43 млн громадян у 2022 році", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) суттєво погіршив прогноз щодо кількості українських біженців за кордоном. НБУ прогнозує, що на кінець 2022 року за кордоном перебуватимуть 8 млн біженців з України. наприкінці 2024 року за кордоном, за припущеннями НБУ, усе ще залишатиметься близько 5 млн осіб.

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