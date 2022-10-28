НБУ суттєво погіршив прогноз щодо кількості українських біженців за кордоном
Збереження високих безпекових ризиків зумовлює подальше збільшення кількості переселенців. За прогнозом НБУ, за кордоном залишатиметься значно більше українців, ніж очікувалося раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2022 року).
"З урахуванням поточної ситуації та високих безпекових ризиків, що збережуться щонайменше до середини наступного року, а також зростання ризиків для опалювального сезону 2022/2023 років, оцінку кількості мігрантів, які залишаться за кордоном, суттєво збільшено", - йдеться у звіті.
НБУ прогнозує, що на кінець 2022 року за кордоном перебуватимуть 8 млн біженців з України.
"Зі зменшенням безпекових ризиків з другої половини наступного року очікується активізація повернень громадян, хоча наприкінці 2024 року за кордоном, за припущеннями НБУ, усе ще залишатиметься близько 5 млн осіб, що зумовить відповідне зменшення робочої сили та закладає ризики для післявоєнного відновлення", - зазначили в НБУ.
НБУ наводить дані ООН, за якими 24 лютого до 30 вересня з України виїхало 13,4 млн осіб, а повернулося - 6,3 млн осіб. Значною залишається і кількість внутрішньо переміщених осіб - за даними Міжнародної організації міграції, майже 7 млн осіб наприкінці серпня, з них зареєстровано як ВПО 3,2 млн осіб.
Кількість повернень з-за кордону практично відповідала оцінкам, оприлюдненим в Інфляційному звіті за липень 2022 року, водночас кількість тих, хто виїхав - значно їх перевищила, зазначили НБУ. Портрет мігранта практично не змінився порівняно з початком війни. Хоча мігранти відчувають значні матеріальні проблеми та мовний бар'єр, збереження високих безпекових ризиків є основною причиною значної кількості виїздів та відкладання повернення. Іншою важливою причиною є брак роботи в Україні з огляду на глибокий спад економіки.
"Частина мігрантів перебуває в Росії. Вони могли бути вивезені туди примусово та мають складнощі з поверненням", - йдеться у звіті НБУ.
З плином часу все більше мігрантів адаптуються в країнах, які їх прийняли: наразі 4,2 млн осіб отримали статус тимчасового захисту (Temporary Protection) або аналогічний у країнах ЄС, що полегшує доступ до систем соціального захисту та працевлаштування; значна частина дітей-мігрантів відвідує місцеві навчальні заклади, частина дорослих знайшла роботу тощо. Частка тих, хто планував чи планує повернутися в найближчому майбутньому, залишається низькою, хоча загалом налаштованість на повернення зростає, зазначили в НБУ.
За прогнозом НБУ, після зменшення безпекових ризиків кількість мігрантів, що повертатимуться в Україну, збільшиться. Водночас може активізуватися і зворотний рух, зокрема з метою об'єднання родин. Триватимуть також виїзди на сезонні роботи. Пожвавити повернення може і поступове зменшення соціальної допомоги у країнах-реципієнтах, що подекуди вже анонсується. Водночас суттєвий спад економічної активності, слабкий стан ринку праці, скорочення доходів цього року та помірне відновлення в наступні роки можуть стимулювати додаткові виїзди в пошуках заробітку.
"Отже, ризики подальших непоправних демографічних втрат залишаються суттєвими, що може ускладнити повоєнну відбудову України", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки Росії.