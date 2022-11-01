Кабмин ожидает возвращения в 2023 году только части беженцев из-за границы

Кабинет министров ожидает возвращения только части находящихся за рубежом украинцев. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению говорится о возвращении 1,8 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку в проект госбюджета ( №8000 ).

"Учтено предположение о чистом сальдо возвращения в 2023 году 1,8 млн граждан из-за границы после отрицательного сальдо миграции в 9,43 млн граждан в 2022 году", - говорится в документе.