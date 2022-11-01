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Кабмин ожидает возвращения в 2023 году только части беженцев из-за границы

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Украина, Вторник 01 ноября 2022 10:39
Кабмин ожидает возвращения в 2023 году только части беженцев из-за границы Фото: из-за границы вернутся 1,8 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров ожидает возвращения только части находящихся за рубежом украинцев. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению говорится о возвращении 1,8 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку в проект госбюджета ( №8000 ).

"Учтено предположение о чистом сальдо возвращения в 2023 году 1,8 млн граждан из-за границы после отрицательного сальдо миграции в 9,43 млн граждан в 2022 году", - говорится в документе.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) существенно ухудшил прогноз по количеству украинских беженцев за границей . НБУ прогнозирует, что к концу 2022 года за рубежом будут находиться 8 млн беженцев из Украины. В конце 2024 года за границей, по предположениям НБУ, все еще будет оставаться около 5 млн человек.

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