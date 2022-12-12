Уряд Німеччини закликають збудувати бомбосховища

Представники регіональних урядів Німеччини вимагають від міністерства внутрішніх справ побудувати нові бомбосховища, на фоні війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Bild .

Зараз деякі політики країни виступають з критикою уряду, наприклад, депутат Бундестагу АндреБергеггер заявив, що "влада привела Німеччину до рекордних боргів, але при цьому економить на безпеці та цивільному захисті".

Водночас, представники земель вимагають виділити на ремонт або будівництво бомбосховищ 10 млрд євро, однак Бундестаг поки що не зробив цього.

Зазначимо, що інвентаризація бомбосховищ, що існують, має завершитися до весни 2023 року. Наразі в країні діє всього 600 підготовлених укриттів, в яких зможуть розміститись близько 500 тисяч людей.