Уряд Німеччини закликають збудувати бомбосховища
Представники регіональних урядів Німеччини вимагають від міністерства внутрішніх справ побудувати нові бомбосховища, на фоні війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bild.
Зараз деякі політики країни виступають з критикою уряду, наприклад, депутат Бундестагу АндреБергеггер заявив, що "влада привела Німеччину до рекордних боргів, але при цьому економить на безпеці та цивільному захисті".
Водночас, представники земель вимагають виділити на ремонт або будівництво бомбосховищ 10 млрд євро, однак Бундестаг поки що не зробив цього.
Зазначимо, що інвентаризація бомбосховищ, що існують, має завершитися до весни 2023 року. Наразі в країні діє всього 600 підготовлених укриттів, в яких зможуть розміститись близько 500 тисяч людей.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок ("Зелені") та міністр оборони Крістін Ламбрехт (СДПН) вимагають значно більше грошей від міністра фінансів Крістіана Лінднера (СвДП) на 2023 рік для військової підтримки Україні.
Також повідомлялось, що Берлін і Варшава домовилися про те, що системи Patriot будуть розміщені в Польщі. Наразі вирішується питання про їхнє місцезнаходження.
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