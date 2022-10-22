Глави МЗС та Міноборони Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок ("Зелені") та міністр оборони Крістін Ламбрехт (СДПН) вимагають значно більше грошей від міністра фінансів Крістіана Лінднера (СвДП) на 2023 рік для військової підтримки Україні.

Як зазначає видання, два міністри мають на увазі спеціальний фонд для допомоги в озброєннях у розмірі 2,2 млрд євро. Тільки з цим бюджетом, йдеться у листі, Німеччина може "конкретно та наочно взяти на себе відповідальність, яку очікують від нас наші міжнародні партнери".

На початку листа міністри критикують той факт, що в бюджеті на 2023 рік заплановано всього 697 млн євро. у 2022 році уряд профінансував прямі постачання озброєнь від збройової промисловості в Україну. За словами Бербок та Ламбрехта, цей фонд "виявився основним інструментом фінансування" допомоги у зброї. Наприклад, Берлін сплатив танки, які Чехія чи Греція отримали натомість старих систем, раніше поставлених ними в Україну.

Зокрема, два міністри хочуть, щоб Лінднер значно збільшив спеціальну суму, коли бюджет остаточно затвердять у середині листопада. Вони пишуть, що запланований раніше бюджет звужує простір для маневру "до мінімуму, який вже не є політично виправданим". Таким чином, замість запланованих 697 млн євро Лінднер має передбачити ще 1,5 мл євро. Крім того, міністр від СвДП має дозволити двом палатам парламенту укласти так звані декларації про зобов'язання на суму ще 1 млрд євро для багаторічних проектів озброєнь у 2023 році.

Обидва міністри обґрунтовують свою вимогу. Вони стверджують, що "здатність Берліна діяти у зовнішній політиці та безпеці, а також його міжнародна репутація" залежать від того, чи добре функціонує спеціальний фонд. 2022 показав, що необхідна "максимальна гнучкість", щоб підтримати Україну в розвитку "високоскладного військового потенціалу". Поки що федеральний уряд довів, що він може діяти швидко та ефективно. За словами міністрів, щоб зберегти цей темп, терміново потрібна допомога.

Як зазначає видання, поки що важко сказати, чи зможе Лінднер виконати прохання. Канцлер Олаф Шольц останнім часом неодноразово повторював, що Німеччина підтримуватиме Україну зброєю доти, доки це необхідно. Нещодавно компанія Lambrecht з гордістю повідомила, що одна з чотирьох систем ППО IRIS-T була передана Україні. Бюджет лише на чотири системи IRIS-T перевищує 500 млн євро. Бундесвер також припускає, що він може використати цей фонд для заміни таких систем як Panzerhaubitze 2000, які він передав Україні.

У той самий час Лінднер немає у своєму розпорядженні нескінченних ресурсів. Федеральні фінанси на 2023 рік вже перебувають під значним тиском через великі пакети допомоги, щоб компенсувати зростання цін на енергоносії. Лінднер кілька разів просив колег по кабінету заощадити. Ймовірно, це одна з причин, чому Бербок та Ламбрехт згадують у своєму листі великі міжнародні очікування, яким Німеччина має відповідати. Коли справа доходить до гарної репутації країни, обидва міністри сподіваються, що Лінднер не зможе не виділити більше грошей.