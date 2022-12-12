Правительство Германии призывают построить бомбоубежища

Представители региональных правительств Германии требуют от министерства внутренних дел построить новые бомбоубежища, на фоне войны в Украине.

Сейчас некоторые политики страны выступают с критикой правительства, например, депутат Бундестага Андре Бергеггер заявил, что "власть привела Германию к рекордным долгам, но при этом экономит на безопасности и гражданской защите".

В то же время представители земель требуют выделить на ремонт или строительство бомбоубежищ 10 млрд евро, однако Бундестаг пока не сделал этого.

Отметим, что инвентаризация существующих бомбоубежищ должна завершиться к весне 2023 года. В настоящее время в стране действует всего 600 подготовленных укрытий, в которых смогут разместиться около 500 тысяч человек.