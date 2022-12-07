У Міноборони Німеччини підтвердили розміщення систем Patriot у Польщі
Берлін і Варшава домовилися про те, що системи Patriot будуть розміщені в Польщі. Наразі вирішується питання про їхнє місцезнаходження.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі DW заявив неназваний представник Міноборони Німеччини.
"Вчора ввечері міністр Ламбрехт (голова Міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт - ред.) та її польський колега (Маріуш Блащак - ред.) добре поговорили про пропозицію Німеччини розмістити системи Patriot у Польщі та досягли принципової угоди", - розповів він.
Чиновник оборонного відомства також зазначив, що зараз Варшава та Берлін мають обговорити технічні деталі, зокрема можливе місцезнаходження ППО, необхідну інфраструктуру та інтеграцію зі структурами зв'язку і управління.
"Планується негайно відправити до Польщі розвідувальну групу. Подробиці переїзду, такі як кількість філій, дати, місця тощо, будуть доступні лише після того, як їх буде заплановано", - додав він.
Нагадаємо, вчора, 6 грудня, Блащак заявив, що він досяг зі своєю німецькою колегою угоди про розміщення Patriot на території Польщі.
Раніше пропонувалося розмістити ці системи в Україні, але Німеччина відкинула таку пропозицію.
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