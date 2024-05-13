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Уряд Німеччини відкинув ідею щодо закриття частини неба над Україною

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина відкинула ідею створення безпольотної зони над Україною, яку міг би запровадити Північноатлантичний альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представник уряду Німеччини також заявив, що Берлін не змінив свого рішення з цього питання. 

"Ми відкинули це свого часу, і я думаю, що те ж саме стосується різних прохань, які лунають зараз", - заявив він. 

Закриття неба над Україною

Представники кількох німецьких політичних партій запропонували ідею, що Польща та Румунія могли б закрити небо над західною Україною, щоб створити 70-кілометрову безпечну зону та збивати дрони.

Російські війська продовжують атакувати Україну, змушуючи українських дипломатів звертатися за допомогою до своїх союзників. Однією з ключових вимог є постачання систем протиповітряної оборони, здатних протистояти балістичним ракетам.

Україна особливо зацікавлена у системах Patriot, але лише Німеччина погодилася надати одну систему. Київ розраховує на постачання не менше семи систем Patriot.

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