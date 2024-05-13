Уряд Німеччини відкинув ідею щодо закриття частини неба над Україною

Закриття неба над Україною

Представники кількох німецьких політичних партій запропонували ідею, що Польща та Румунія могли б закрити небо над західною Україною, щоб створити 70-кілометрову безпечну зону та збивати дрони.

Російські війська продовжують атакувати Україну, змушуючи українських дипломатів звертатися за допомогою до своїх союзників. Однією з ключових вимог є постачання систем протиповітряної оборони, здатних протистояти балістичним ракетам.

Україна особливо зацікавлена у системах Patriot, але лише Німеччина погодилася надати одну систему. Київ розраховує на постачання не менше семи систем Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.