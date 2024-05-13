Правительство Германии отвергло идею по закрытию части неба над Украиной

Закрытие неба над Украиной

Представители нескольких немецких политических партий предложили идею, что Польша и Румыния могли бы закрыть небо над западной Украиной, чтобы создать 70-километровую безопасную зону и сбивать дроны.

Российские войска продолжают атаковать Украину, вынуждая украинских дипломатов обращаться за помощью к своим союзникам. Одним из ключевых требований является поставка систем противовоздушной обороны, способных противостоять баллистическим ракетам.

Украина особенно заинтересована в системах Patriot, но только Германия согласилась предоставить одну систему. Киев рассчитывает на поставку не менее семи систем Patriot.

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