Уряд має забезпечити фінансову стабільність залізниці в 2026, - ЦТС

Згідно з документом, уряд планує закласти необхідне фінансування в держбюджет-2026 для підтримки ліквідності компанії та реалізації проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема на кордонах з країнами ЄС.

Як зазначають у ЦТС, уряд також передбачає реалізацію заходів для підвищення якості пасажирських і вантажних перевезень, цифровізацію процедур перетину кордону пасажирами у поїздах, а також адаптацію галузі до європейських стандартів безпеки.