UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Уряд має забезпечити фінансову стабільність залізниці в 2026, - ЦТС

Фото: Уряд має забезпечити фінансову стабільність залізниці в 2026 (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів має забезпечити фінансову стабільність АТ "Укрзалізниця" у 2026 році в межах реалізації Програми дій до 2026 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення профільного видання "Центр транспортних стратегій" (ЦТС).

Згідно з документом, уряд планує закласти необхідне фінансування в держбюджет-2026 для підтримки ліквідності компанії та реалізації проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема на кордонах з країнами ЄС.

Як зазначають у ЦТС, уряд також передбачає реалізацію заходів для підвищення якості пасажирських і вантажних перевезень, цифровізацію процедур перетину кордону пасажирами у поїздах, а також адаптацію галузі до європейських стандартів безпеки.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяДержбюджет