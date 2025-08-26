Правительство должно обеспечить финансовую стабильность железной дороги в 2026 году, - ЦТС

Согласно документу, правительство планирует заложить необходимое финансирование в госбюджет-2026 для поддержки ликвидности компании и реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры, в том числе на границах со странами ЕС.

Как отмечают в ЦТС, правительство также предусматривает реализацию мер по повышению качества пассажирских и грузовых перевозок, цифровизацию процедур пересечения границы пассажирами в поездах, а также адаптацию отрасли к европейским стандартам безопасности.