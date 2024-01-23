Уряд Латвії виділив понад 15 млн євро на допомогу біженцям з України

На покриття витрат, які виникають у муніципальної влади у зв'язку з прийомом і підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро.
Про це заявило Міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.
Зазначається, що кошти виділили на період до літа 2024 року.
Наказом уряду передбачено покриття таких витрат:
У розпорядженні Міністерства з охорони довкілля та регіонального розвитку Латвії буде не більше 15,6 млн євро, щоб раз на місяць компенсувати самоврядуванням відповідні витрати.
Раніше в уряді Латвії відповідно до рекомендацій Мінфіну вже перерахували самоврядуванням 28,5 млн за січень-листопад 2023 року.
Нещодавно повідомлялося, що Латвія готує новий пакет допомоги Україні, що включає гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військову співпрацю між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.
До цього міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що країна надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.
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