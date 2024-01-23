Правительство Латвии выделило более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины

На покрытие расходов, которые возникают у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро.
Об этом заявило Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.
Отмечается, что средства выделили на период до лета 2024 года.
Наказом уряду передбачено покриття таких витрат:
В распоряжении Министерства по охране окружающей среды и регионального развития Латвии будет не более 15,6 млн евро, чтобы раз в месяц компенсировать самоуправлениям соответствующие расходы.
Ранее в правительстве Латвии в соответствии с рекомендациями Минфина уже перечислили самоуправлениям 28,5 млн за январь-ноябрь 2023 года.
Недавно сообщалось, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.
До этого министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна предоставила Украине помощь в 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.
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