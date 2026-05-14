Уряд Латвії під загрозою розпаду після відставки прем'єр-міністра

Відставка відбулася на тлі урядової кризи. Напередодні, 13 травня, ліберальна партія "Прогресивні", яка є молодшим партнером коаліції, заявила, що не бачить можливості продовжувати роботу в уряді Силіні та закликала її піти у відставку.

Лідер фракції "Прогресивних" у Сеймі Андріс Шуваєвс сьогодні вранці також попередив, що якщо відбудеться голосування щодо висловлення недовіри, уряд впаде.

Уранці засідання парламенту тимчасово перервали на прохання прем’єрки. Очікувалося, що Сіліня виступить у Сеймі, однак замість цього вона провела пресконференцію в Кабінеті міністрів, де офіційно оголосила про відставку.