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Уряд Італії може заблокувати продаж НПЗ, який належить російському "Лукойлу", - Reuters

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Італія, П'ятниця 17 березня 2023 21:20
Уряд Італії може заблокувати продаж НПЗ, який належить російському "Лукойлу", - Reuters Фото: Уряд Італії може заблокувати продаж НПЗ, який належить російському "Лукойлу" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів Італії планує вирішити, чи використовувати свої повноваження щодо запобігання поглинанню, щоб заблокувати продаж нафтопереробного заводу, що належить "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Уряд прем'єр-міністра Джорджії Мелоні хоче мати право голосу у переговорах, оскільки завод ISAB компанії "Лукойл" на Сицилії переробляє 320 000 барелів сирої нафти на день, що становить п'яту частину нафтопереробних потужностей Італії, на ньому зайнято близько 1000 осіб", - йдеться у матеріалі.

Уряд має право накласти вето на угоду в рамках регулювання "золотої сили", призначеного для захисту галузей, які вважаються стратегічно важливими у таких секторах, як банківська справа, енергетика, телекомунікації та охорона здоров'я.

У січні "Лукойл" заявив, що досяг попередньої угоди з продажу нафтопереробного заводу компанії GOI Energy, що відкриває шлях до першого великого продажу його активів після вторгнення РФ в Україну.

Reuters пише, що Сполучені Штати стурбовані продажем нафтопереробного заводу в Пріоло, оскільки завод знаходиться лише за 50 кілометрів від бази НАТО в Сігонеллі.

Нагадаємо, що Італія з жовтня 2022 року працювала над тим, щоб зберегти нафтопереробний завод, що належав російську "Лукойлу".

Своєю чергою влада США запевнила Італію, що її банкам не загрожують штрафи за порушення санкцій, якщо вони допоможуть заводу купувати неросійську нафту.

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