Уряд Італії може заблокувати продаж НПЗ, який належить російському "Лукойлу", - Reuters

Кабінет міністрів Італії планує вирішити, чи використовувати свої повноваження щодо запобігання поглинанню, щоб заблокувати продаж нафтопереробного заводу, що належить "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Уряд прем'єр-міністра Джорджії Мелоні хоче мати право голосу у переговорах, оскільки завод ISAB компанії "Лукойл" на Сицилії переробляє 320 000 барелів сирої нафти на день, що становить п'яту частину нафтопереробних потужностей Італії, на ньому зайнято близько 1000 осіб", - йдеться у матеріалі.

Уряд має право накласти вето на угоду в рамках регулювання "золотої сили", призначеного для захисту галузей, які вважаються стратегічно важливими у таких секторах, як банківська справа, енергетика, телекомунікації та охорона здоров'я.

У січні "Лукойл" заявив, що досяг попередньої угоди з продажу нафтопереробного заводу компанії GOI Energy, що відкриває шлях до першого великого продажу його активів після вторгнення РФ в Україну.

Reuters пише, що Сполучені Штати стурбовані продажем нафтопереробного заводу в Пріоло, оскільки завод знаходиться лише за 50 кілометрів від бази НАТО в Сігонеллі.