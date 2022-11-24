Уряд Хорватії погодив навчання українських військових

Уряд Хорватії схвалив навчання українських військових на своїй території, попри позицію президента країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Україна працює з хорватським урядом, щоб отримати "зелене світло" на участь Хорватії в місії ЄС. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників", - йдеться у повідомленні.
Раніше президент Хорватії Зоран Міланович відмовився дати попередню згоду на участь військовослужбовців хорватських збройних сил у місії ЄС, яка організує підготовку та навчання українських військовослужбовців.
Раніше ми писали, що міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. Тепер рішення має ухвалити уряд країни.
Також повідомлялося, що Хорватія допоможе розмінувати Луганську область, проте на це піде щонайменше 10 років.
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