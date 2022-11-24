UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд Хорватії погодив навчання українських військових

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Уряд Хорватії схвалив навчання українських військових на своїй території, попри позицію президента країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Україна працює з хорватським урядом, щоб отримати "зелене світло" на участь Хорватії в місії ЄС. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських убивць, мародерів та ґвалтівників", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Хорватії Зоран Міланович відмовився дати попередню згоду на участь військовослужбовців хорватських збройних сил у місії ЄС, яка організує підготовку та навчання українських військовослужбовців.

Раніше ми писали, що міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. Тепер рішення має ухвалити уряд країни.

Також повідомлялося, що Хорватія допоможе розмінувати Луганську область, проте на це піде щонайменше 10 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій РезніковВторгнення Росії до УкраїниХорватия