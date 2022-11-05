Хорватія допоможе розмінувати одну з областей України: що відомо
Хорватія допоможе розмінувати Луганську область, проте на це піде не менше 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"️Перше, що робиться після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях - це розмінування. Аби розмінувати всю область нам знадобляться роки. Спочатку ми обстежуватимемо дороги та територію об‘єктів критичної інфраструктури", - пояснив Гайдай.
За його словами, допомогу у розмінуванні згодилася надати Хорватія. Вона надасть необхідних спеціалістів та техніку. Проте цей процес не буде швидким і може зайняти не менше 10 років.
"Усі деокуповані населені пункти щоденно піддаються ворожим обстрілам. Ми намагаємося вивозити звідти мирне населення", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, що Канада надасть більше допомоги для розмінування України.
Також США виділять майже 48 млн доларів на програму з розмінування України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.