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Хорватія допоможе розмінувати одну з областей України: що відомо

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Субота 05 листопада 2022 17:06
Хорватія допоможе розмінувати одну з областей України: що відомо Фото: Хорватія допоможе розмінувати одну з областей України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Хорватія допоможе розмінувати Луганську область, проте на це піде не менше 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"️Перше, що робиться після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях - це розмінування. Аби розмінувати всю область нам знадобляться роки. Спочатку ми обстежуватимемо дороги та територію об‘єктів критичної інфраструктури", - пояснив Гайдай.

За його словами, допомогу у розмінуванні згодилася надати Хорватія. Вона надасть необхідних спеціалістів та техніку. Проте цей процес не буде швидким і може зайняти не менше 10 років.

"Усі деокуповані населені пункти щоденно піддаються ворожим обстрілам. Ми намагаємося вивозити звідти мирне населення", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що Канада надасть більше допомоги для розмінування України.

Також США виділять майже 48 млн доларів на програму з розмінування України.

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