Правительство Хорватии согласовало обучение украинских военных
Правительство Хорватии одобрило обучение украинских военных на своей территории, несмотря на позицию президента страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных в Хорватии. Украина работает с хорватским правительством, чтобы получить "зеленый свет" на участие Хорватии в миссии ЕС. Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников", - говорится в сообщении.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отказался дать предварительное согласие на участие военнослужащих хорватских вооруженных сил в миссии ЕС, организующей подготовку и обучение украинских военнослужащих.
Ранее мы писали, что министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ. Теперь решение должно принять правительство страны.
Также сообщалось, что Хорватия поможет разминировать Луганскую область, однако на это уйдет не менее 10 лет.
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