Правительство Хорватии согласовало обучение украинских военных

Правительство Хорватии одобрило обучение украинских военных на своей территории, несмотря на позицию президента страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных в Хорватии. Украина работает с хорватским правительством, чтобы получить "зеленый свет" на участие Хорватии в миссии ЕС. Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников", - говорится в сообщении.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отказался дать предварительное согласие на участие военнослужащих хорватских вооруженных сил в миссии ЕС, организующей подготовку и обучение украинских военнослужащих.