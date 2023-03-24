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Уряд хоче виділити 1 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд

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П'ятниця 24 березня 2023 17:16
Уряд хоче виділити 1 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів має намір виділити 1 млрд гривень з бюджету на розширення будівництва фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

За його словами, на порядку денному уряду є низка важливих рішень у сфері логістики та розбудови оборонної інфраструктури.

Так, Кабмін планує затвердити постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд.

"На відповідну програму маємо майже 1 млрд гривень у бюджеті. Обласні військові адміністрації залучені в процес разом із Міністерством оборони та нашими військовими. Результатом буде посилення обороноздатності та безпеки нашої країни", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, українські військові створили декілька потужних оборонних рубежів навколо столиці та Київської області.

Окрім того, бійці почали будувати фортифікаційні споруди на кордоні з невизнаним Придністров'ям.

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