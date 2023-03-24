ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правительство хочет выделить 1 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 17:16
Правительство хочет выделить 1 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров намерен выделить 1 млрд гривен из бюджета на расширение строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

По его словам, на повестке дня правительства есть ряд важных решений в сфере логистики и развития оборонной инфраструктуры.

Так, Кабмин планирует утвердить постановление о расширении строительства фортификационных сооружений.

"На соответствующую программу есть почти 1 млрд гривен в бюджете. Областные военные администрации вовлечены в процесс вместе с Министерством обороны и нашими военными. Результатом будет усиление обороноспособности и безопасности нашей страны", - сказал Шыигаль.

Напомним, украинские военные создали несколько мощных оборонительных рубежей вокруг столицы и Киевской области.

Кроме того, бойцы начали строить фортификационные сооружения на границе с непризнанным Приднестровьем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию