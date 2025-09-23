Уряд хоче прирівняти права матерів і батьків-одинаків: що зміниться

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14066, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Законопроєкт спрямований на захист жінок і чоловіків, які самостійно виховують дітей. Він пропонує:
Ініціатива дозволить врівноважити права матерів та батьків-одинаків, а також посилить соціальний захист чоловіків, які самостійно виховують дітей.
Нагадаємо, в Україні законодавчо закріплені рівні права жінок і чоловіків у сімейних відносинах. Батьки мають однакові можливості на оплачувану відпустку при народженні дитини та догляд за нею до 3 років, у тому числі військовослужбовці під час мобілізації та воєнного стану. Також передбачена відпустка до 14 днів для батька після народження дитини та можливість продовженого догляду за медичними показниками. У разі порушення прав батьки можуть звертатися до омбудсмана.
РБК-Україна також розповідало, що в Україні багатодітні матері та батьки, а також батьки дітей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями можуть вийти на пенсію раніше. Жінки мають право оформити її з 50 років при стажі від 15 років, чоловіки - з 55 років і від 20 років стажу. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та надати підтвердні документи.