ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Пенсія достроково: хто з українських батьків може вийти раніше та за яких умов

Четвер 04 вересня 2025 16:03
UA EN RU
Пенсія достроково: хто з українських батьків може вийти раніше та за яких умов Фото: Багатодітна родина (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні багатодітні матері та батьки, а також батьки дітей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями мають право на дострокове призначення пенсії за віком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну соціальну сервісну службу України.

Хто може скористатися

Право на дострокову пенсію мають:

  • жінки, які народили та виховали до 6-річного віку п’ятьох і більше дітей;
  • матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
  • батьки, які виховують таких дітей (за вибором матері або у разі її відсутності - на підставі рішення суду чи свідоцтва про смерть).

Умови призначення

Отримати пенсію можна:

  • для жінок - після досягнення 50 років та за наявності щонайменше 15 років страхового стажу;
  • для чоловіків - після 55 років та за наявності не менше 20 років стажу.

Заяву про призначення дострокової пенсії необхідно подати до територіального органу Пенсійного фонду України. При цьому обов’язкове документальне підтвердження: заява матері про згоду на оформлення пенсії батьку, рішення суду або свідоцтво про смерть.

Раніше РБК-Україна розповідало, що уряд не планує підвищувати пенсійний вік в Україні, але готуються інші зміни у пенсійній сфері. Міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що доступ до солідарної системи буде можливий лише після набуття необхідного стажу. Спеціальні пенсії хочуть перевести у професійні й фінансувати їх з окремих джерел.

Нагадаємо, розмір пенсії в Україні залежить від стажу та заробітної плати. У середньому українці отримують близько чверті своєї зарплати, тоді як у ЄС пенсія становить близько 40% середньої зарплати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні
Новини
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії