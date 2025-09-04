Пенсія достроково: хто з українських батьків може вийти раніше та за яких умов
В Україні багатодітні матері та батьки, а також батьки дітей з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями мають право на дострокове призначення пенсії за віком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну соціальну сервісну службу України.
Хто може скористатися
Право на дострокову пенсію мають:
- жінки, які народили та виховали до 6-річного віку п’ятьох і більше дітей;
- матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
- батьки, які виховують таких дітей (за вибором матері або у разі її відсутності - на підставі рішення суду чи свідоцтва про смерть).
Умови призначення
Отримати пенсію можна:
- для жінок - після досягнення 50 років та за наявності щонайменше 15 років страхового стажу;
- для чоловіків - після 55 років та за наявності не менше 20 років стажу.
Заяву про призначення дострокової пенсії необхідно подати до територіального органу Пенсійного фонду України. При цьому обов’язкове документальне підтвердження: заява матері про згоду на оформлення пенсії батьку, рішення суду або свідоцтво про смерть.
Раніше РБК-Україна розповідало, що уряд не планує підвищувати пенсійний вік в Україні, але готуються інші зміни у пенсійній сфері. Міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що доступ до солідарної системи буде можливий лише після набуття необхідного стажу. Спеціальні пенсії хочуть перевести у професійні й фінансувати їх з окремих джерел.
Нагадаємо, розмір пенсії в Україні залежить від стажу та заробітної плати. У середньому українці отримують близько чверті своєї зарплати, тоді як у ЄС пенсія становить близько 40% середньої зарплати.