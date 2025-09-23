RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Правительство хочет приравнять права матерей и отцов-одиночек: что изменится

Фото: Отец с дочкой (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14066, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Что предусматривает документ

Законопроект направлен на защиту женщин и мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей. Он предлагает:

  • дополнить перечень категорий лиц, к которым не может применяться административный арест. В частности, это будет касаться мужчин, которые не состоят в браке и самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 12 лет в случае смерти матери, признания ее безвестно отсутствующей или установления судом факта самостоятельного ухода за ребенком;
  • изменить перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за административные правонарушения. Среди них - совершение правонарушения мужчиной, который не состоит в браке и самостоятельно воспитывает ребенка (детей) до одного года при аналогичных обстоятельствах.

Инициатива позволит уравновесить права матерей и отцов-одиночек, а также усилит социальную защиту мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

Напомним, в Украине законодательно закреплены равные права женщин и мужчин в семейных отношениях. Родители имеют одинаковые возможности на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка и уход за ним до 3 лет, в том числе военнослужащие во время мобилизации и военного положения. Также предусмотрен отпуск до 14 дней для отца после рождения ребенка и возможность продленного ухода по медицинским показаниям. В случае нарушения прав родители могут обращаться к омбудсмену.

РБК-Украина также рассказывало, что в Украине многодетные матери и отцы, а также родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями могут выйти на пенсию раньше. Женщины имеют право оформить ее с 50 лет при стаже от 15 лет, мужчины - с 55 лет и от 20 лет стажа. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить подтверждающие документы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети