Уряд готує запуск нової моделі пенсійної системи в Україні

Уряд України планує перехід до єдиної прогнозованої пенсійної системи. Вона має встановити прямий зв’язок між страховими внесками, тривалістю їх сплати та розміром пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Програми діяльності Кабінету міністрів Україні, зареєстрованому в парламенті (№14069).
Нова модель передбачає трансформацію спеціальних пенсій у професійні, а також запровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Вона має стати доповненням до солідарної системи та забезпечити більшу прозорість і прогнозованість виплат.
Законодавчі ініціативи будуть спрямовані на вдосконалення механізмів обчислення пенсій та обліку пенсійних прав. Крім того, планується ухвалення законопроєкту про накопичувальне пенсійне забезпечення.
До кінця 2025 року уряд зобов’язується подати до Верховної Ради кілька законопроєктів. Серед них - документ щодо накопичувальної пенсійної системи, зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а також законопроєкти щодо вдосконалення обліку пенсійних прав та професійних пенсійних програм.
Крім того, мають бути подані законопроєкти щодо виплат пенсій і довічного грошового утримання суддям у відставці.
У 2026 році уряд планує удосконалити механізми обчислення пенсій. Очікується, що для 5 млн українців розмір пенсії становитиме не менше ніж 4000 гривень.
Таким чином, влада має на меті створити більш справедливу та фінансово стійку систему, яка стимулюватиме офіційну сплату внесків і зменшить дисбаланси у пенсійному забезпеченні.
Нагадаємо, стрибок інфляції вже призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні почали знижуватися з середини 2024 року.
Якщо середня пенсія станом на 1 липня 2025 року зросла на 10,2% до 6 410 гривень, то інфляція за рік становила 14,3%. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%.