Уряд готує суттєві податкові пільги для прифронтових регіонів

Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону, який передбачає компенсацію єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємців, що працюють на територіях активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону .

Мета ініціативи - збереження робочих місць та стимулювання економічної активності в регіонах, які зазнають найбільшого впливу війни.

За даними ДПС, на таких територіях зареєстровано близько 4,1 тис. суб’єктів господарювання. Вони щомісяця сплачують близько 255 млн грн ЄСВ та забезпечують роботою понад 54 тис. осіб.

Ризики для економіки регіонів

Міністерство наголошує, що відсутність підтримки бізнесу в зоні бойових дій може призвести до зростання безробіття, скорочення податкових надходжень і загострення соціально-економічної ситуації.

В умовах воєнного стану підприємці стикаються зі зниженням попиту на товари і послуги, проблемами логістики та додатковими витратами на безпеку. Це ставить під загрозу стабільність місцевих економік.

Основні положення законопроєкту

Документ пропонує внести зміни до закону про ЄСВ і встановити механізм компенсації 50% від суми внеску, сплаченого підприємцями на територіях бойових дій.

Порядок і умови такої компенсації має визначити Кабінет міністрів. У Мінсоцполітики наголошують, що ухвалення закону є невідкладним, адже ситуація вимагає оперативних рішень.