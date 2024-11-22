ЄСВ для ФОПів: хто і скільки має платити з 2025 року, а хто має пільги

З 2025 року повертається обов’язок ФОПів сплачувати ЄСВ. Це передбачено законом про державний бюджет на 2025 рік .

Хто та скільки має платити з наступного року, а для кого збережеться право не платити, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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З 1 березня 2022 року через російське вторгнення українська влада запровадила пільговий період для фізичних осіб-підприємців щодо сплати єдиного соціального внеску. На час дії воєнного стану ФОПи отримали право не сплачувати ЄСВ. Проте в державному бюджеті на 2025 рік цю пільгу скасували, через що соцвнесок доведеться сплачувати майже всім підприємцям.

Що міняється

Єдиний соціальний внесок є платежем, який сплачують всі роботодавці та самозайняті особи. ЄСВ спрямовується на фінансування Пенсійного фонду, медичного страхування, виплат по безробіттю та компенсацій у разі нещасних випадків. Через широкомасштабну війну ФОПам дозволили не сплачувати за себе ЄСВ на час дії воєнного стану та ще протягом 12 місяців після його завершення.

Обов’язковою наразі залишається лише сплата підприємцями ЄСВ за своїх найманих працівників – 22% ЄСВ від мінімальної зарплати за звичайного співробітника та 8,41% ЄСВ за працівника з інвалідністю. У разі не сплати ФОПом ЄСВ за себе йому не нараховується пенсійний стаж. Тобто, підприємці позбавляються штрафів, пені за несплату ЄСВ на час дії воєнного стану та протягом року після його завершення. Також можна не подавати додаток по ЄСВ до річного звіту.

Але в державному бюджеті на 2025 рік вказано, що ця пільга скасовується, тому повертається обов’язкова сплата ЄСВ для самозайнятих осіб і ФОПів на спрощеній та загальній системі оподаткування. Хоча в прикінцевих положеннях закону зберігається опція щодо можливості не сплачувати ЄСВ. Таким чином, скасування пільги по ЄСВ буде діяти протягом наступного року, а у 2026 році її можуть знову повернути, якщо вдасться скоротити дефіцит Пенсійного фонду.

Яка максимальна база оподаткування

Законом змінюється максимальна база нарахування єдиного соціального внеску, тобто максимальна сума доходу, з якої сплачується ЄСВ в розмірі 22%. Зараз вона складає 15 мінімальних зарплат, тобто 120 тис. грн (15 х 8 тис. грн). Отже, максимально можлива сума ЄСВ зараз складає 26,4 тис. грн на місяць, або 316 тис. грн на рік.

Однак, з 2025 року базу нарахування ЄСВ підняли до 20 мінімальних зарплат – до 160 тис. грн. Таким чином, максимальна сума єдиного соціального внеску складе 35,2 тис. грн на місяць. У річному вимірі ФОП сплатить 422 тис. грн.

Ці зміни важливі для кількох категорій платників податків. Зокрема, для роботодавців, які нараховують офіційну високу заробітну плату – понад 160 тис. грн. Також цей ліміт враховуватимуть ФОПи на загальній системі, які платять ЄСВ з прибутку.

Скільки доведеться платити

ФОПи всіх груп сплачують єдиний соціальний внесок за ставкою 22%. Однак підприємець самостійно обирає суму (базу нарахування), з якої відраховуватиме внесок. Ця сума не може бути меншою за мінімальну зарплату. Якщо підприємець бажає, він може відраховувати ЄСВ з більшої суми.

Мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2024 року становила 7100 гривень, тому ФОПи платили 22% від цієї суми, а саме – 1562 грн на місяць, або 4686 грн за квартал, або 18 744 грн на рік. З квітня 2024 року мінімалку підвищено до 8000 грн, тож починаючи з третього кварталу (липень-вересень) потрібно сплачувати вже 1760 грн на місяць, 5280 грн за квартал, або 21 120 грн на рік.

Оскільки на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, то ФОПи першої, другої та третьої груп оподаткування платитимуть щонайменше по 1760 грн ЄСВ на місяць.

ФОПи платитимуть щонайменше 1760 грн ЄСВ на місяць (фото: freepik.com)

Важливий нюанс. Якщо Президент України підпише закон про підвищення податків (законопроект №11416-д), то в 2025 році суми податкових платежів для ФОПів значно зростуть.

Приклади податкових платежів для різних груп ФОПів (у разі підвищення податків)

ФОП I групи: у 2024 році сплачували 302,80 грн єдиного податку. У 2025 році сплачуватимуть 302,80 грн ЄП, 800 грн військового збору (10% від мінімалки) і 1760 грн ЄСВ.

ФОП II групи: єдиний податок зросте з 1420 грн у 2024 році до 1600 грн у 2025-му. Додатково сплачуватимуть 800 грн військового збору та 1760 грн ЄСВ.

ФОПи III групи: сплачували 5% єдиного податку з обороту, а з 2025 року сплачуватимуть також 1% військового збору та 1760 грн ЄСВ.

Які ліміти та штрафи

Також наступного року зміняться ліміти по оборотах для ФОПів, але не надто суттєво. Нагадаємо, що це максимальна сума коштів, яку підприємець може заробити за рік, щоб залишатися на спрощеній системі оподаткування. Якщо підприємець заробляє більше цих лімітів, він мусить перейти на загальну систему оподаткування або змінити групу.

Тож, ліміти мають змінитися наступним чином:

ФОП I – у 2024 році ліміт встановлений на рівні 1 млн 185 тис. 700 грн, а з 2025 року – 1 млн 336 тис. грн.

ФОП II – у 2024 році ліміт встановлений на рівні 5 млн 921 тис. 400 грн, а з 2025 року – 6 млн 672 тис. грн.

ФОП III – у 2024 році ліміт встановлений на рівні 8 млн 285 тис. 700 грн, а з 2025 року – 9 млн 336 тис. грн.

Якщо ФОП не сплатив або неповною мірою сплатив ЄСВ до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, – нараховується штраф. Якщо кінцева дата сплати припадає на вихідний, то сплатити треба вже 18 або навіть 17 числа.

При несвоєчасній оплаті накладаються наступні санкції:

одноразова штрафна сплата 20% від непогашеної суми;

0,1% від суми за кожен день прострочення сплати.

Враховуючи, що на 2025 рік мінімальний ЄСВ для ФОПів становить 5280 грн за квартал, то одноразовий штраф дорівнює 1056 грн, а також 5,28 грн щодня до погашення прострочення.

Для кого залишаються пільги зі сплати ЄСВ

Поки що всі фізичні особи-підприємці зберігають право не платити єдиний соціальний внесок. Проте з 2025 року це право залишиться лише для шести категорій ФОПів.

Перша категорія – ФОПи на загальній системі оподаткування, які не здійснюють діяльність або не отримують прибуток, з якого мають сплачувати ЄСВ. Вони повинні подати декларацію з нульовим доходом за рік. Пільга зі сплати ЄСВ діє для них з 1 січня 2021 року.

Друга категорія – ФОПи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Третя категорія – підприємці, які мають основне місце роботи, де роботодавець сплачує за них ЄСВ з мінімальної зарплати. У такому випадку необхідний страховий внесок вважається сплаченим. Така пільга діє з 1 січня 2021 року.

Четверта категорія – пенсіонери за віком або за вислугою років.

П’ята категорія – особи з інвалідністю будь-якої групи.

Шоста категорія – ФОПи та самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Тобто особи, які поєднують підприємництво з професійною діяльністю, наприклад, адвоката чи нотаріуса. Їм необхідно сплачувати ЄСВ лише один раз – або як ФОП, або як самозайнята особа.

Додамо, що єдиний соціальний внесок декларується разом із подачею річної податкової декларації один раз на рік. Це може бути декларація про майновий стан або декларація про сплату єдиного податку. Якщо підприємець закриває ФОП, він подає звіт з ЄСВ разом з ліквідаційною декларацією.

У разі переходу на іншу систему оподаткування звіт з ЄСВ подається разом із останньою декларацією за попередньою системою. Надалі звітувати про єдиний соціальний внесок потрібно вже за новими правилами.