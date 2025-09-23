Правительство готовит существенные налоговые льготы для прифронтовых регионов

Министерство социальной политики разработало проект закона, который предусматривает компенсацию единого социального взноса (ЕСВ) для предпринимателей, работающих на территориях активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона .

Цель инициативы - сохранение рабочих мест и стимулирование экономической активности в регионах, которые испытывают наибольшее влияние войны.

По данным ГНС, на таких территориях зарегистрировано около 4,1 тыс. субъектов хозяйствования. Они ежемесячно платят около 255 млн грн ЕСВ и обеспечивают работой более 54 тыс. человек.

Риски для экономики регионов

Министерство отмечает, что отсутствие поддержки бизнеса в зоне боевых действий может привести к росту безработицы, сокращению налоговых поступлений и обострению социально-экономической ситуации.

В условиях военного положения предприниматели сталкиваются со снижением спроса на товары и услуги, проблемами логистики и дополнительными затратами на безопасность. Это ставит под угрозу стабильность местных экономик.

Основные положения законопроекта

Документ предлагает внести изменения в закон о ЕСВ и установить механизм компенсации 50% от суммы взноса, уплаченного предпринимателями на территориях боевых действий.

Порядок и условия такой компенсации должен определить Кабинет министров. В Минсоцполитики отмечают, что принятие закона является неотложным, ведь ситуация требует оперативных решений.