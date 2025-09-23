Правительство готовит существенные налоговые льготы для прифронтовых регионов
Министерство социальной политики разработало проект закона, который предусматривает компенсацию единого социального взноса (ЕСВ) для предпринимателей, работающих на территориях активных боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона.
Цель инициативы - сохранение рабочих мест и стимулирование экономической активности в регионах, которые испытывают наибольшее влияние войны.
По данным ГНС, на таких территориях зарегистрировано около 4,1 тыс. субъектов хозяйствования. Они ежемесячно платят около 255 млн грн ЕСВ и обеспечивают работой более 54 тыс. человек.
Риски для экономики регионов
Министерство отмечает, что отсутствие поддержки бизнеса в зоне боевых действий может привести к росту безработицы, сокращению налоговых поступлений и обострению социально-экономической ситуации.
В условиях военного положения предприниматели сталкиваются со снижением спроса на товары и услуги, проблемами логистики и дополнительными затратами на безопасность. Это ставит под угрозу стабильность местных экономик.
Основные положения законопроекта
Документ предлагает внести изменения в закон о ЕСВ и установить механизм компенсации 50% от суммы взноса, уплаченного предпринимателями на территориях боевых действий.
Порядок и условия такой компенсации должен определить Кабинет министров. В Минсоцполитики отмечают, что принятие закона является неотложным, ведь ситуация требует оперативных решений.
ЕСВ
Единый социальный взнос (ЕСВ) в Украине является обязательным консолидированным платежом, который уплачивается в систему общеобязательного государственного социального страхования на регулярной основе.
В 2025 году показатель минимальной зарплаты в 8000 гривен определяет следующие параметры для начисления ЕСВ:
- минимальный страховой взнос составит 1760 гривен;
- максимальная база для начисления составит 160 000 гривен, что равно 20 минимальным зарплатам;
- максимальная сумма взноса в 2025 году составляет 35 200 гривен.
В 2026 году минимальная зарплата вырастет до 8 647 гривен. Соответственно минимальный размер ЕС составит 1 902 гривен.