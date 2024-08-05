Уряд готує кілька технічних рішень, щоб школи могли працювати офлайн, - Зеленський

Як розповів Зеленський, він заслухав доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, зокрема, щодо регіональної роботи урядовців.

"Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет - по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому", - зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, він також отримує регулярні звіти й щодо енергетики - підготовки до опалювального сезону та більшого захисту енергетичної інфраструктури.