Кабмин готовит несколько технических решений, чтобы школы могли работать офлайн, - Зеленский

Кабинет министров готовит несколько технических решений, чтобы украинские школы в регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, могли работать офлайн в течение всего учебного года.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, он заслушал доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля, в частности, по региональной работе чиновников.
"Сейчас много вопросов подготовки нового учебного года. Наш приоритет - по максимуму помочь школам во всех регионах, где безопасность это позволяет, открыться для детей и работать офлайн. Правительство сейчас готовит несколько технических решений, которые помогут именно этому", - отметил президент.
Также, по словам Зеленского, он также получает регулярные отчеты по энергетике - подготовке к отопительному сезону и большей защите энергетической инфраструктуры.
Напомним, Кабинет Министров утвердил начало и конец учебного года в школах.
Следует отметить, что в условиях войны в Украине вводятся новые подходы к образовательному процессу и работают над улучшением ситуации с безопасностью. В частности, в новом учебном году планируют вернуть в офлайн обучение 300 тысяч школьников.
О том, какие нововведения планируют ввести в новом учебном году, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке на РБК-Украина.
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