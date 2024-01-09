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Уряд Франції очолив наймолодший прем’єр-міністр в історії країни

Вівторок 09 січня 2024 14:56
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Уряд Франції очолив наймолодший прем’єр-міністр в історії країни Фото: Габріель Атталь, прем'єр-міністр Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Аттала прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Атталь став наймолодшим прем'єром Франції в сучасній історії країни й замінив на посаді Елізабет Борн, яка вчора подала у відставку.

"Перестановки відбуваються в той час, коли Макрон прагне надати нового імпульсу своєму другому мандату напередодні виборів до Європейського парламенту, що відбудуться пізніше цього року", - пояснює видання.

Що передувало

8 січня Елізабет Борн подала президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку. До призначення нового уряду колишній прем'єр та її команда займатимуться повсякденними справами.

Борн була другою жінкою, яка обіймала посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років назад протягом 11 місяців посада належала Еддіт Крейсон. До прем'єрства Борн обіймала керівні посади в уряді.

Нагадаємо також, що у липні 2023 року у Франції був сформований новий уряд, до якого увійшли 16 міністрів.

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