Уряд Франції частково покриє бізнесу рахунки за електрику

Уряд Франції має намір частково компенсувати малому та середньому бізнесу оплату електроенергії у найближчі місяці.
Про це заявила прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Франція частково сплатить рахунки за електроенергію, що перевищують 325 євро, щоб допомогти бізнесу, які мають труднощі з оплатою зростаючих рахунків за електроенергію.
"Ми покриємо малим та середнім підприємствам половину суми, що перевищує базову ціну 325 євро", - заявила Борн.
Раніше ми писали, що Франція змусила російських олігархів платити за заарештовані яхти. Уряд країни вирішив заарештувати, а не конфіскувати розкішні активи росіян, які перебувають під санкціями.
Також повідомлялося, що Франція вперше почала безпосередньо постачати природний газ до Німеччини, допомагаючи Берліну диверсифікувати запаси енергії після припинення постачання з РФ.
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